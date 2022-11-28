Batum’a ucuz iPhone akını

Yüksek vergiler nedeniyle Türkiye’de fiyatları hayli yüksek olan iPhone’ları ucuza almak isteyen yurttaşların Batum’a gittiği bildirildi.





Durumu fırsata çevirmeye çalışan turizm firmalarının “Gürcistan teknoloji turlarına” başladığı belirtilirken, aldıkları telefonları giriş-çıkış yaparak pasaportuna kaydettirmek isteyenler de Sarp Sınır Kapısı’nda büyük yoğunluğa sebep olduğu aktarıldı.





Türkiye'de iPhone marka telefonlar yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV ve diğer vergilerle birlikte yüksek fiyatlara ulaşıyor. Ülkemizde Eylül ayında satışına başlanan iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatları vergilerle birlikte 35 bin liradan başlıyor, modeline ve hafıza büyüklüğüne göre 64 bin liraya kadar çıkıyor.





Sözcü’den Elif Çavuş'un haberine göre, Gürcistan’da iPhone telefonların fiyatları, vergiden kaynaklı yaklaşık 15 bin lira daha uygun olunca, Türkiye’nin her bölgesinden Batum’a turlar başladı. Batum’da mağazalardan aldıkları telefonlarda vergi iadesi almak isteyenler ve Türkiye'den kaçak aldıkları telefonları üzerlerine kaydettirmek için giriş-çıkış yapma yolunu seçen vatandaşlar, Sarp Sınır Kapısı’nda büyük yoğunluğa sebep oluyor.





Trabzon’da faaliyet gösteren bir turizm firması da işi fırsata çevirdi. “Gürcistan teknoloji turu” adı altında tanıtımlar yapan turizm firması, “Son zamanlarda Türkiye'de yükselen telefon fiyatları ve IMEI uzatmanın sona ermesi nedeniyle Gürcistan uygun telefon fiyatları ve vergi iadesi imkânı ile teknoloji tutkunları için cazip bir seyahat noktası haline gelmiştir” ifadelerini kullanıyor. Firmanın Gürcistan turu reklamlarında iPhone görseliyle birlikte, “Batum’u gez, 5 yıldızlı otelde konakla, 20 bin TL’nin üzerinde para kazan” ifadeleri yer alıyor.