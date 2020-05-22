Bayram şekerleri elde kaldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye ilk kez dini bir bayramı evde geçirecek. 4 günlük sokağa çıkma yasağı şeker ve çikolata üreticilerini vurdu.







2019 yılında 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen ve Ramazan Bayramı satışlarının yüzde 60'lık pay aldığı ikramlık bayram şekeri ve çikolata pazarında satışlar durma noktasına geldi.





UMUTLAR KURBAN BAYRAMI'NA KALDI





Şölen Genel Müdürü Elif Çoban bu yıl farklı bir bayram atmosferinin hâkim olduğunu ve şartların değiştiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nda satışlarımız toplam satışlarımızın yüzde 60'ını teşkil ediyordu. Ancak bu bayram öncesinde satışlar yok denecek kadar az." dedi.





Çoban salgının etkilerinin azalması hâlinde hasılat kaybını Kurban Bayramı'nda telafi edebileceklerin söyledi.





Mondelez International (Kent) Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, 300 milyon TL'lik hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazarının yarısına hükmettiklerini dile getirdi.