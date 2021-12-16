Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'dan bankalara kredi talimatı /16 Aralık 2021 20:22

BDDK'dan bankalara kredi talimatı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetiminin, TL cinsinden kullandırılan kredilerin amacı dışında harcanmaması için uyarıda bulunduğu belirtildi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda uyarıda bulundu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.

Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.
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