Samanyolu Haber /Gündem / Bekir Ağırdır: HDP'nin kendi adayını çıkarması riskli olur /16 Şubat 2022 17:14

Bekir Ağırdır: HDP'nin kendi adayını çıkarması riskli olur

Bekir Ağırdır, HDP'nin kendi adayını çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını belirterek "Birinci turda kazanılmazsa yine ikinci turda bu birlikteliği arayacaksınız" dedi.

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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın BBC Türkçe'ye yaptığı "Mutabakat sağlanırsa ortak aday fikrine açık olduğumuzu zaten beyan etmiştik. Şayet ortak aday bu gerçekleşmezse ne yapacağımıza, biraz önce değindiğim çoğulcu demokratik yöntemle karar vereceğiz. Böyle bir durumda, kendi adayımızla seçimlere girmek de elbette önemli bir seçenek olacaktır" açıklamasını değerlendirdi. 

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Bekir Ağırdır, HDP'nin öncülük ettiği üçüncü yol ittifakının parlamento seçimleri ve sonrasındaki anayasa çalışmalarında önemli olacağını ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin 6 muhalefet partisinin kurduğu ittifaktan dışlanmaması gerektiğini belirterek şöyle dedi:
 
"Birinci turda veya ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimi için en geniş ittifakın ve birlikteliğin sağlanması gerekiyor. Birinci turda kazanılmazsa yine ikinci turda bu birlikteliği arayacaksınız. O nedenle HDP'nin kendi adayını çıkarmasını riskli görürüm. Kağıt üzerinde bu siyasi analizler çalışıyor görünüyorsa bile AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın bunca yıllık birikimi, kapasitesi, seçim sürecindeki hünerleri, sahip olduğu medya ve bürokrasi gücü ile karşı tarafın ne yapacağını bilmiyorsunuz. Tek taraflı oynuyor olursunuz. Onun için ayrı adaylar bugünden riskli görünüyor." 
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