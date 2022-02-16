Covid-19 salgını final mi yapıyor: Moderna CEO'sundan dikkat çeken çıkış

İki yıldan uzun bir süredir dünyayı etkisi altına alan, binlerce insanın ölümüne ve küresel krize neden olan koronavirüs salgınına ilişkin Moderna CEO'su Stephane Bancel'dan umutlandıran bir açıklama geldi.







Moderna CEO'su Bancel salgında sona yaklaşıldığı varsayımının 'makul' olduğunu, "Covid-19 salgınının final aşamasına yaklaştığımızı düşünmek makul" sözleriyle ifade etti.





"OMICRON'UN EVRİMLEŞME İHTİMALİ YÜZDE 80"







CNBC'ye konuşan Bancel "Bu mantıklı bir senaryo. Omicron'un evrimleşme ihtimali yüzde 80. Ancak gittikçe daha az ölümcül virüsler göreceğiz. Yüzde 20 ihtimalli bir senaryo da omikrondan daha ölümcül bir virüsün ortaya çıkması" diye konuştu.





Bancel "Bu virüs grip gibi sonsuza dek bizimle kalacak, biz de bununla yaşamayı öğreneceğiz." dedi.





YENİ VARYANT UYARISI





Bloomberg HT'de yer alana haberde, Dünya Sağlık Örgütü'nden Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus ise geçen ayki açıklamasında pandeminin sona yaklaştığını düşünmenin tehlikeli olduğunu belirtmiş, hızla yayılan omikron nedeniyle yeni varyantların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.





Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında son 7 günde 15.47 milyonluk yeni vaka görülürken bu dönemde 73 bin 162 kişi hayatını kaybetti.