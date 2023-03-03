Bekir Ağırdır: İYİ Parti intihar etti, Meral Hanım kötü bir liderlik sınavı veriyor

Araştırmacı Bekir Ağırdır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak belirlenmesine karşı Altılı Masa'dan ayrılmasını ve buna yönelik yaptığı açıklamada kullandığı dili 'çok yadırgadığını' söyledi.





T24’te Candan Yıldız’ın sunduğu yayına katılan ve gazeteci Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan Ağırdır, “Gerçekten sadece ayrılmayı değil, ayrılırken kullanılan dili çok çok yadırgadığımı, hiç beklemediğim bir şey olduğunu da söylemeliyim” ifadelerini kullandı. Akşener'in açıklamalarına ilk yorum olarak 'İyi Parti intihar etti' düşüncesini dile getiren Ağırdır, parti seçmeninin Akşener'in işaret ettiğine değil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy vereceğini söyledi.





“MERAL HANIM’IN ADAY OLMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK”





“Bu saatten sonra, Meral Hanım'ın aday olmaktan başka da çaresi yoktur” diyen Ağırdır, Akşener'in ve İyi Parti'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde alınan oya ulaşamayacakları görüşünü paylaştı. Ağırdır, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın kalacağı tahmininde bulundu.





Bekir Ağırdır, Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olma çağrısını yaptığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrıya 'karşılık vermeyeceğini' söyledi, Akşener'in açıklamalarındaki 'tavra' dikkat çekti. "Böyle bir beklentim yok" diyen Bekir Ağırdır; “Herhangi bir belediye başkanı CHP'nin, bu tavırla ve bu biçimde bir ayrılışla yan yana duracağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.





“KÖTÜ LİDERLİK”





Akşener'in aldığı kararı ve yaşanan süreci değerlendiren Ağırdır, Akşener'in 'kötü bir liderlik sınavı verdiğini' de vurguladı. Bundan sonra İyi Parti'nin 'anketlerdeki oy oranını' görme ihtimalini düşük bulan Ağırdır, "Meral Hanım her şeyden önce kötü bir liderlik sınavı veriyor. Bu noktaya gelene kadar yönetemiyor olarak bile çok kötü bir sınav" diye konuştu.