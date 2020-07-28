Samanyolu Haber /Dünya / Belarus Cumhurbaşkanı koronaya yakalandı /28 Temmuz 2020 20:44

Belarus Cumhurbaşkanı koronaya yakalandı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, korona virüsüne yakalandığını açıklayarak "Ancak en şaşırtıcı şey, bugün koronavirüsü ayakları üzerinde atlatmayı başarabilen bir adamla buluşuyorsunuz. Doktorlar dün böyle bir sonuç çıkardı. Semptom yok" dedi.

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni tip korona virüsüne (Covid-19) yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirdi.Lukaşenko, İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir birliği ziyaretinde güvenlik yetkilileri ile yaptığı görüşme esnasında konuşurken sesinin kötü çıkması nedeniyle açıklamada bulundu.

Covid-19 virüsüne hastalık belirtisi olmadan yakalandığını anlatan Aleksandr Lukaşenko, “Sesimin durumundan dolayı kusura bakmayın. Son zamanlarda çok fazla konuşuyorum. Ancak en şaşırtıcı şey, bugün koronavirüsü ayakları üzerinde atlatmayı başarabilen bir adamla buluşuyorsunuz. Doktorlar dün böyle bir sonuç çıkardı. Semptom yok” ifadesini kullandı.

‘NÜFUSUN YÜZDE 97’Sİ BU VİRÜSE YAKALANDI’

Ülke nüfusunun yüzde 97’sinin bu virüse hastalık belirtisi olmadan yakalandığını savunan Lukaşenko, “Tanrı’ya şükür ben de bu hastalık belirtisi taşımayan gruba girdim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkede salgının başladığı süreç içerisinde Covid-19’a yönelik sıkı tedbirlere karşı çıkarak, “Ayakların üzerinde durarak ölmek, dizlerin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Burada virüs yok” demişti.

Lukaşenko, ülkede karantina ilan edilmemesi ile ilgili olarak ise Covid-19 ile mücadele tedbirlerinin sürece ve eldeki imkanlara göre alındığına işaret etmişti.Aleksandr Lukaşenko, “Ülkede karantina ilan etmek en basiti. Bunu bir günde yapabiliriz, fakat ne yiyeceğiz?” değerlendirmesinde bulunmuştu.
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