Belçika ile Güney Kore arasında kriz

Belçika'nın Güney Kore Büyükelçisi Peter Lescouhier'in eşi Xiang Xueqiu'nun, mağazanın 2 çalışanını itekleyip tokatladığı anlar mağazanın güvenlik kameralarına, oradan da Güney Kore medyasına yansıdı.







Seul'da 9 Nisan'da meydana gelen olayda Xiang, mağazadan ayrılmadan önce yaklaşık bir saat boyunca üzerinde kıyafet denedi. Mağazadan ayrılmak üzereyken, çalışanlar, 'hırsızlık endişesi' nedeniyle Xiang'ın üzerindeki elbiselerin kendilerine ait olup olmadığını kontrol etmek istedi. Bu duruma sinirlenen Xiang, çalışanları tartaklayıp tokatladı.





'ÜZGÜN GÖRÜNMÜYORDU'





Saldırıda aldığı darbele nedeniyle yanağı şişen çalışan, ''Saldırıya uğradığımda kadının kim olduğunu bilmiyordum ama kendinden emin görünüyordu ve üzgün görünmüyordu'' dedi.





Görüntülerin yayınlanmasının ardında tepkiler üzerine Belçikalı Büyükelçi özür dileyen yazılı bir açıklama yaptı. Büyükelçi Lescouhier, ''olaydan içtenlikle pişman olduğunu" söyleyerek eşi adına özür diledi. Büyükelçi, "Koşullar ne olursa olsun, tepki verme şekli kabul edilemez" dedi.





ÜZÜNTÜDEN FELÇ GEÇİRDİ İDDİASI





Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ancak 63 yaşındaki Xiang'ın ''felç geçirip hastaneye kaldırıldığı için şu anda ifade veremeyeceğini'' belirten Büyükelçi, ''Sağlığının hızla iyileşeceğini umuyoruz, bu yüzden yakında polis soruşturmasına yardımcı olabilecektir, böylece hepimiz bu üzücü olayı geride bırakabiliriz" dedi.





Bu açıklama, Xiang'ın ifade vermekten kaçınmak için diplomatik dokunulmazlık talep edebileceği iddialarının ortaya atılmasına ve ülkede öfkenin daha da büyümesine neden oldu.