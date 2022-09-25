'Ben beşli çetenin adamı değilim'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de İzdönüşüm Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.



“BAŞKAN BURAYA BÜYÜK YATIRIM YAPTI”



Burada kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Burası eski bir tesis. Başkan burayı önce satın aldı, buraya büyük bir yatırım yaptı. Yatırım yaptıktan sonra, buraya çöp getiren, kağıt getiren, plastik getiren pek çok insanın güvencesinin olması lazım. Belediye dediğimiz, o beldede yaşayan her bir yurttaşın hakkını ve hukukunu teslim eden kurum demektir. Belediyenin görevi budur. Bizim çöp diye dışarıya attığımız, kullanmadığımız pek çok şeyin aslında servet olduğunu bütün dünya da biliyor, hepimiz biliyoruz. Ama bu serveti yeniden ekonomiye kazandırırken, insan unsurunun göz ardı edilmemesi lazım.”





“BEN BEŞLİ ÇETENİN ADAMI DEĞİLİM”



“Ben beşli çetelerin adamı değilim” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



“Ben lortların, baronların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım. Alın teri dökenlerin yanındayım. Çalışanların yanındayım. Alın terini hak edenlerin yanındayım. Bu ülkede herkesin karnı doyduğu zaman huzur gelir ülkeye. Herkesin karnının doymadığı, fakirin ezildiği, varlıklılara da büyük kaynakların aktarıldığı ekonomik düzeyi, neoliberal düzeni asla kabul etmiyorum.



Altta kalan ezilsin, üstte kalan zenginleşsin. Olmaz efendim, olmaz. Sosyal devlet dediğimiz işin temelinde herkesin karnının doyması vardır. Devletin sosyal olması için sizin hak ettiğiniz emeğinizin karşılığının verilmesi lazım. Aksi halde o devlet, sosyal devlet olmaz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Belediye Başkanımız Tunç Bey'in bu bağlamda attığı adım son derece değerlidir. Bu tesis yeniden alınıp, yeniden inşa edilmenin ötesinde bir anlayışı da yeniden inşa ettiği için benim açımdan son derece değerlidir.”