Çaresizlikten intihar eden KHK’lı hemşire Sevgi Balcı 5 yıl sonra göreve iade edildi

3 çocuk annesi olan hemşire Sevgi Balcı Isparta Keçiborlu’da görevini yaparken 15 Temmuz’un ardından 4 Ağustos 2016’da cemaate üye olduğu iddiasıyla açığa alındı. Sevgi Balcı 29 Ekim 2016’da KHK ile kamudan ihraç edilen hemşire Sevgi Balcı yaşadığı sıkıntılar sonucu psikolojik bunalıma girdi. 27 Ağustos 2017’de Sevgi hemişre geride biri 8 aylık 3 çocuğunu da bırakarak hayatına son verdi.



HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hemşire Sevgi Balcı’nın OHAL komisyonu tarafından göreve iade edildiğini duyurdu.



”SEVGİ HEMŞİREDEN NASIL HELALLİK DİLENECEK MEZARINDAN MI SÖYLEYİN”



Gergerlioğlu, Twitter hesabından paylaşımda, “Sevgi Balcı, biri 8.5 aylık 3 çocuk annesi bir hemşireydi. KHK ile ihraç sonrası haksızlığı kaldıramadı, çok üzüldü.Bir gün evinin tavanına kendini asarak intihar etti. OHAL “kabul”belgesi yeni ortaya çıktı, takipsizlik de! Ondan nasıl helallik dilenecek, mezarından mı söyleyin!” ifadelerini kullandı.