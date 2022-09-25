Cübbeli Ahmet’ten tuhaf 'derin devlet' güzellemesi

Ulusal Kanal’da yayımlanan bir programa katılan Ünlü, HDP milletvekillerinin telefonla bağlandığı kanallarda yayımlanan programlara bile katılmadığını söyleyerek “HDP’den uzak olması ve HDP milletvekili, sözücüleri filan muhattap alarak veya telefonla bile bağlansalar… Ben bunları terörle iltisaklı itikat ettiğim için. Program mesele değil, siz bunları meşrulaştırıyorsunuz, kanallarınızda bunları meşrulaştırdığınız sürece ben gelmem. Size de reyting olsun. Para da istemiyorum” dedi.



‘SÖZLEŞMEYE ZEHİR ZERK ETMİŞLER’



Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun LGBT bireyleri hedef alan ‘Büyük Aile Buluşması’ mitingine dair konuşan Ünlü, şu ifadeleri kullandı:



“Belli bir şahıs hedef gösterilmeksizin bu fiiliyatın münkerattan olduğunu, aksi halde bunun bir türlü belaya sebep olacağını… Bundan niye nefret olsun. En büyük sorunumuz internet oldu. Bana da yarıyor tamam ama… Bu imkanlar güzel oldu ama kontrolsüz oldu. Bir erkek kadın kıyafeti giyerek kıratarak yürüyor bakıyorsunuz 1 milyon üyesi oldu. Bu işte internetin payı çok büyük. İstiklal caddesinde pankartlar elinde ‘Recep ile Şaban’ın evlenmesine Ramazan mani olamaz’. Bunları gördük. İstanbul Sözleşmesi’nde bilmediğimiz maddeler varmış. Kadının haklarını korumayı evvela İslam söylüyor zaten. İdam gelsin savunanlardınız. Konu o değil ki. Konunun içeriğinde eşcinsellik teşvik ediliyor. Bütün maddelerin içine zehri zerk etmişler. Altılı Masa’da 3 tane var. Hanımları kapalı, bunlar namazında niyazında gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğiz diyorlar.”



‘DERİN DEVLET OLMALI’



Ünlü’nün konuşmasında “derin devlet”i istediği sözleri de dikkat çekti. “Derin devlet olmalı.Yanlış yaparlarsa birileri ne olacak” diyen Ünlü, “Hükümetler gelse de gitse de değişmezleri olan bir kurum her zaman lazım. Askere polise silah sıkanı, polisle korursan, Meclis’te de konuşturursan… ‘Bu devlet bölünmelidir’ diyene maaş bağlayan bir devlet var mıdır? Bu işe karışanın kafasının kapatılması lazım. Siyasi yasak getirilmeli, vatandaşlıktan ihraç edilmeli” diye konuştu.