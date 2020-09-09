'Ben düşersem Rusya düşer!'

Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı konutunda, Rus RT televizyonu ve Rossiya Segodnya haber ajansının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile Rossiya 1 televizyonu programcısı Yevgeniy Rojkov’un aralarında yer aldığı Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Ülkesi Belarus ve Rusya'nın yakınlığını hatırlatan Lukaşenko, gelecek zamanlarda Rusya'daki gelişmelerin bugün Belarus'taki seçim sonrası durumunun düzelmesine bağlı olduğunu ileri sürdü.





Lukashenko aynı röportajda, cumhurbaşkanı olarak "iktidarda biraz fazla kalmış" olabileceğini söyledi. Ancak Lukashenko, "şu an için ülkeyi koruyabilecek tek kişi olduğunu" ileri sürdü.





“Öylece gitmeyeceğim” diye devam eden Belarus lideri, “Yarım yüzyıl boyunca Belarus’u geliştirdim. Her şeyi öylece bırakmayacağım. Ayrıca eğer gidersem destekçilerimi katledecekler” dedi.





Bunun yanında Lukaşenko ülkesinin anayasasında reformlar yapılmasına karşı olmadığını, anayasal reformların ardından da erken devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmesi olasılığını dışlamadığını kaydetti.





'Rusya, Belarus'u NATO ve AB'ye karşı bir tampon bölge olarak görüyor'





Eski Sovyet ülkesi Belarus'u 26 yıl yöneten Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos'ta yapılan tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaferini ilan etmişti.





Lukaşenko aleyhine sergilenen tutuma karşı Rusya, Belaruslu liderden yana oldu. İstifa çağrılarıyla 'köşeye sıkışan' Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebinde bulunmuştu.





Siyaset uzmanları, Rusya'nın Belarus'u, NATO ve Avrupa Birliği'ne karşı bir 'tampon bölge' olarak gördüğünü ve Moskova'nın Lukaşenko'nun görevden ayrılmasına müsaade etmeyeceğini belirtiyor.