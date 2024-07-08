'Benden YouTuber olur' diyerek playlistini gösterdi: İşte Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube'da yayınlanan 'Ben Söylerim' adlı programına konuk oldu. Programda çok sayıda hobisi olduğunu söyleyen Özel, "Yatılı okul arkadaşlarımla tatil yaparken DJ'lik yaparım ama öyle cıstak cıstak değil, hepimizin sevdiği şarkılar" dedi.
Bunun üzerine Feyzan "Ne gibi mesela?" diye sordu. "En çok dinlediğim 5 şarkıya bakalım" diyen Özel, "Benden YouTuber olur" diye ekledi.
İşte Özel'in en çok dinlediği 15 şarkı:
Ahmet Kaya - Hep Sonradan
Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm
Cem Karaca - O Leyli
Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği
Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat
Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım
Kızılırmak - Gidenlerin Ardından
Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun
Sezen Aksu - Begonvil
Funda Arar - Senden Öğrendim
Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat
MFÖ - Sarı Laleler
Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş
Şebnem Ferah - Sil Baştan
Berlin Filarmoni Orkestrası
Feyzan, Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısını göstererek, "Onu kurultay zamanı baya dinlediniz herhalde" dedi.