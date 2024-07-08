Samanyolu Haber /Dünya / Moskova’ya bir sürpriz ziyaret de Hindistan’dan /08 Temmuz 2024 15:34

Moskova’ya bir sürpriz ziyaret de Hindistan’dan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük çalışma ziyareti için bugün Moskova’ya geliyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mali işlemlerin genişletilmesi, enerji ve savunma sektörlerinde işbirliği konularını görüşecek

Hindistan Başbakanı ayrıca, Moskova’da para transferlerindeki sorunları ve SWIFT'in yerine kullanılacak hızlı para transferleri sisteminin entegrasyonunu da görüşecek. Müzakereler sonucunda Hindistan ulusal ödeme sistemi RuPay kartlarının Rusya'da, Mir ödeme sistemi kartlarının ise Hindistan'da kullanılması konusunda anlaşmaya varılması bekleniyor.

İki lider özellikle ülkeler arasında hızlı transferler için bir mekanizmanın geliştirilmesinden, Vladivostok-Chennai deniz koridorunun geliştirilmesinde Hindistan yatırımlarının artırılmasından ve savunma ürünlerinin ortak üretimini masaya yatıracak.

Ekonomi uzmanları, hızlı transferlere ilişkin tartışmanın, Rus bankalarının SWIFT'ten ayrılması ve Ukrayna'da çatışmaların başlamasının ardından "ikili ticarette benzeri görülmemiş bir artış" nedeniyle "önem kazandığını" söylüyor. "Hindistan'ın Rusya'nın Uzak Doğu'sundaki varlığını genişletmek için büyük bir hamle yapması da bekleniyor." Bu bağlamda Vladivostok-Chennai deniz koridorunun kullanımı tartışılıyor.

Vladimir Putin ve Narendra Modi, ulusal para biriminin turistler ve öğrenciler tarafından kullanımını da görüşecek.

Bu ziyaret, 2019'dan bu yana Rusya'ya ilk resmi ziyareti olacak.

Rus medyasına göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 8-9 Temmuz’da RUsya’nın başkenti Moskova’ya gelecek. Vladimir Putin, 9 Temmuz'da Başbakan'ı Kremlin'de özel bir akşam yemeğinde ağırlayacak.

Görüşmede savunma ürünlerinin ortak üretimi tartışılacak. Hindistan Dışişleri Bakanı Vinaya Kwatra, Modi'nin, yanlışlıkla Rus ordusuna hizmet etmek üzere gönderilen Hint vatandaşlarının görevden alınması konusunu da Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını bildirdi.
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