Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, “İtmişler bir kenara ‘uzaylı’ diye. Valla ‘Anlarlar’ diye diye bir 20 yılım rahat geçti. Yani en çok çağrılması, en çok davet edilmesi, en çok onurlandırılması gereken sanatçılardan biriyken ‘Uzaylısın’ diye kenara itilen bir adam oldum.” dedi.







Geçen ay Alişan ve Demet Akalın’ın programından sonra kuliste kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu, “İyiyim, çok iyiyim hamdolsun. Biz her şeye ‘hamdolsun’ demesini bilmiyoruz. Şimdi Korona denilen bir hastalık yaşanıyor değil mi? Ya kabahat bende. Bir tane hap vardı. Çünkü benim kalbimde bir damara daha önce stent takılmıştı. Neyse, geçti gitti. ” diye konuştu.





"KEŞKE ZAMANINDA O KADAR MÜTEVAZI OLMASAYADIM"





Topaloğlu, “Siz Türkiye’de zirveyi gördünüz. Şimdi geriye bakıp ‘Bir şeyleri farklı yapsaydım yerimi korurdum’ diyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi: "Vallahi eğer geçmiş ders vermiş olsaydı bize, ben de bugün o dersleri analiz ederdim. Hayır, ders çıkarmıyoruz. Bir tek diyorum ki keşke zamanında o kadar mütevazı olmasaydım. Ben ülkemde en çok albüm satan sanatçılardan biriyken asla bunu söylemedim. Ne televizyonda ne röportajda söyleme gereği duydum."





Şarkıcı Mustafa Topaloğlu kendisine deli muamelesi yapıldığını söyledi.





Topaloğlu, “Gerçekten uzay ve uzaylı muhabbetiyle vermek istediğiniz mesaj neydi?” sorusu üzerine, “İnsanların özgürlük sınırlarını genişletmek, uzayda yaşadıklarının şuuruna vardırmak. Yani hepimiz uzayda yaşıyoruz aslında, fakat insanlar farkında değildi. Bu büyük bir ders... Bu büyük bir özgürlük anlayışı. Neresinden bakarsan bak, nerede olursan ol, özgürce düşünmek... Bunları söylüyorum diye bana ‘uçuk kaçık’ dediler, ‘deli bu’ dediler ya." ifadelerini kullandı.





“KARDEŞİM ÖZGÜRLÜK ALANINIZI GENİŞLETİN"





"O günkü gazeteciler de bana geyik muhabbetiyle geliyordu hep. Geyiğe geyikle cevap veriyordum." diyen Topaloğlu, Hürriyet'e verdiği mülakatta, "Yok ‘UFO gördün mü?’, yok ‘Uzaylıları tanıyor musun?’ Nasıl cevap verilir bunlara? Ben insan ufkunu genişletmek istedim. İnsanlar dünyada yaşıyor tamam da dünya nerede? Uzay denilen boşlukta değil mi? Hepimiz uzayda yaşıyoruz. Kardeşim ufkunuzu, özgürlük alanlarınızı genişletin. Bunu algılayamadılar işte." dedi.