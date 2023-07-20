Berlin'de aslan paniği: Polis 'evden çıkmayın' uyarısı yaptı

Yerel kamu yayın kuruluşu RBB, daha sonra bu hayvanın 'dişi bir aslan' olduğu bilgisini paylaştı. RBB'ye konuşan polis sözcüsü Daniel Kiep, "İki beyefendi telefonla bir video kaydetti ve deneyimli polis memurları bunun muhtemelen bir dişi aslan olduğunu doğrulamak zorunda kaldı" dedi.







HAYVANAT BAHÇELERİ, BARINAKLAR, SİRKLER KONTROL EDİLDİ

Hayvanat bahçeleri, barınaklar ve sirkler kontrol edildi ancak aslanın nereden geldiği tespit edilemedi. Yetkililer, “Bölgedeki hiçbir hayvanat bahçesi ve sirkten kayıp açıklaması gelmedi” açıklamasında bulundu.