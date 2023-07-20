Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de aslan paniği: Polis 'evden çıkmayın' uyarısı yaptı /20 Temmuz 2023 11:56

Berlin'de aslan paniği: Polis 'evden çıkmayın' uyarısı yaptı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, polisten şaşırtıcı bir uyarı geldi. Perşembe günü erken saatlerde 'kaçan vahşi bir hayvana' ilişkin uyarıda bulunan yetkililer, Potsdam bölgesi sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.

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Yerel kamu yayın kuruluşu RBB, daha sonra bu hayvanın 'dişi bir aslan' olduğu bilgisini paylaştı. RBB'ye konuşan polis sözcüsü Daniel Kiep, "İki beyefendi telefonla bir video kaydetti ve deneyimli polis memurları bunun muhtemelen bir dişi aslan olduğunu doğrulamak zorunda kaldı" dedi.

HAYVANAT BAHÇELERİ, BARINAKLAR, SİRKLER KONTROL EDİLDİ
Hayvanat bahçeleri, barınaklar ve sirkler kontrol edildi ancak aslanın nereden geldiği tespit edilemedi. Yetkililer, “Bölgedeki hiçbir hayvanat bahçesi ve sirkten kayıp açıklaması gelmedi” açıklamasında bulundu.
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