Berlin'deki Libya masasında hangi ülkeler var?

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in öncülüğünde bir araya gelecek tarafların talep ve önerilerini dile getirmeleri için bir platform sunulmuş olacak. Gözlemciler şimdiden ‘Berlin Süreci’nden söz ediyor. Bu da, Libya’da barışın sağlanmasında Almanya’nın öncü rol oynayacağı anlamına geliyor.







BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin de hazır bulunacağı masada hangi konular olacak?





* İlk etapta, mahkum ve ölü savaşçıların değişimi;





* Ateşkesi sağlayabilme adına aradaki düşmanlıkların bir kenara bırakılması;





* Sivil yerleşim birimleri, altyapı, petrol tesisleri ve hayati öneme sahip diğer yerlerde güvenliğin sağlanması;





* Tüm taraflardan Birleşmiş Milletler terör örgütleri listesinde bulunan gruplarla aralarına mesafe koyması;





* IŞİD ve diğer örgütlerle bağlantılı kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilenlere yönelik bu yasağın uygulanması;





* Silah ambargosu.





Öte yandan, masada bulunan katılımcı taraflara BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna bağlı kalmaları gerektiği hatırlatılacak. Aynı şerkilde, BM'nin yaptırım uygulananlar listesinde bulunan kişi ve gruplara verilen tüm desteğin kesilmesi istenecek.





Libya'da ‘terör faaliyeti yürüten’ her birey ve grubun bu eylemlerinden ötürü sorumlu tutulmasının sağlanması çağrısı yapılacak. Tüm taraflardan silah ambargosu ihlalleri veya silahlı gruplara gelecek desteği gözetleme ve denetleme görevine katılmayı taahhüt etmesi istenecek.





Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin H.C., Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır ve Cezayir’in yanı sıra BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı açıklandı. UMH Başbakanı Fayiz el Serrac ve Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter de davet edilerek katılması beklenen isimler arasında. Yunanistan, konferansa davet edilmediği gerekçesiyle Almanya’yı protesto ederek, ne sonuç alınırsa alınsın veto edeceğini açıkladı.