Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den sevindiren haber /12 Nisan 2020 16:21

İngiltere'den sevindiren haber

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsü nedeniyle yattığı hastaneden bir hafta sonra taburcu edildi. Johnson'ın nekahat sürecinin evden devam edeceği, hemen iş başı yapmayacağı açıklandı. Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds ise "Geçtiğimiz hafta gerçekten de çok karanlık anlar yaşadık" dedi.

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Korona virüsü nedeniyle geçtiğimiz pazar akşamı hastaneye yatırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu edildi. Johnson’ın iyileşme sürecinin evde devam edileceği açıklandı.

Ofisinden yapılan açıklamada, “Tıbbi ekinin tavsiyesi üzerine Başbakan işe hemen dönmeyecek” denilirken, Londra’daki St. Thomas Hastanesi’ne de teşekkür edildi.

NİŞANLISI: ÇOK KARANLIK ANLAR YAŞADIK

Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds ise “Geçtiğimiz hafta gerçekten de çok karanlık anlar yaşadık” dedi.
 
NE OLMUŞTU?

Korona virüsüne yakalandığını 27 Mart günü açıklayan ve bir hafta içinde iş başı yapacağını savunan Johnson, ateşinin düşmemesi ve öksürüğünün artması üzerine geçtiğimiz pazar günü aniden hastaneye kaldırılmıştı. İngiltere Başbakanı pazartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Johnson ve ekibine yakınlığıyla tanınan Daily Mail gazetesi, başbakanın durumunun pazartesi günü ağırlaştığını yazmıştı.

Johnson ise yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk açıklamasında, ‘hayatını sağlık çalışanlarına borçlu olduğunu’ söylemişti.
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