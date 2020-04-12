AB'den yaşlılara kritik uyarı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ülkelerinde yaşlıların korona virüsünden korunabilmesi için yıl sonuna kadar izole edilmesi gerekebileceğini söyledi. Von der Leyen, “Bir aşının yokluğunda, yaşlılarla teması mümkün olduğunca sınırlamalıyız” dedi.







Alman gazetesi Bild am Sonntag’a konuşan Von der Leyen, yaşlılarla temas konusunda şu ifadeleri kullandı: “Bunun zor olduğunu ve tecridin bir yük olduğunu biliyorum ancak bu bir ölüm-kalım meselesi. Disiplinli davranmayı sürdürmeli ve sabırlı olmalıyız. Yaşlılara ve sağlık sorunları olanlara kıyasla, çocuklar ve gençler daha fazla hareket özgürlüğüne daha önce kavuşacak.”





Von der Leyen, Avrupa’daki bir laboratuvarın bir aşı bulmasını umduğunu da ekledi.