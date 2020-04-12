Samanyolu Haber /Ekonomi / Korona sonrası dev zincir iflasın eşiğine geldi /12 Nisan 2020 16:42

Korona sonrası dev zincir iflasın eşiğine geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle çok sayıda şirket geçici olarak kapanmıştı. Uzmanlar koronavirüs sonrası küresel ekonomik bir buhranın yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. Salgın nedeniyle çok sayıda firma da iflasın eşiğinde.

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Koronavirüs nedeniyle sinema salonları da kapatılmış durumda. Wall Street analisti Eric Handler’ın kısa süre önce yayınladığı rapora göre dünyanın en büyük sinema salonu zincirleri olan AMC Theatres koronavirüs salgını nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

1920 yılında kurulan AMC Theatres’in Amerika’da 661 lokasyonda 8 bin 200 salonu, Avrupa’da ise 244 lokasyonda 2 bin 200 salonu bulunuyor. Ayrıca dev zincir, ses sistemleri ve projeksiyon teknolojileri, oturma düzenleri ve yenilikleri sinemaseverlerle buluşturma konusunda da öncü sinema salonu işletmecileri arasında yer alıyor.

AMC’nin iflasın eşiğine gelmiş olmasının başlıca sebebi olarak şirketin son yıllarda yaptığı yatırımlar nedeniyle finansal olarak bu salgına hazırlıksız yakalandığı gösteriliyor. 

AMC, koronavirüs nedeniyle aralarında şirketin CEO’su Adam Aron’ın da yer aldığı 600 kurumsal çalışanını ücretsiz izne çıkardı. Ayrıca bu aydan itibaren, yeniden açılana kadar sinema salonları için kira ödemeyeceğini de açıkladı.

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