Samanyolu Haber /Dünya / Bernie Sanders şaşırtmaya devam ediyor /28 Ocak 2021 10:48

Bernie Sanders şaşırtmaya devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Dermont Senatörü Bernie Sanders ve yün eldivenleri, geçen hafta bir internet sansasyonu iken bu hafta 20 bin dolarlık tığ işi bir oyuncağa dönüştü.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı Joe Biden'ın yemin töreni esnasında yün eldivenleri ve montu ile sosyal medyanın ilgi odağı hâline gelen Senatör Bernie Sanders bu sefer bez bebek olarak yeni bir rekora imza attı. 

Texas'ta Tobey King isimli kadın el yapımı bez bebeğe "Sanders" ismini verdi. King'in yaptığı bez bebek 20 bin 300 dolara (150 bin TL) satıldı.

46 yaşındaki King, oyuncağı bitirdikten sonra fotoğrafını ilk olarak sosyal medya platformu Instagram'da paylaştı. 

King binlerce beğeni ve yorum aldıktan sonra bez bebeği eBay'de satışı çıkardı. Oyuncak açık artırma sonucunda 20 bin 300 dolara satıldı. 

King, parayı ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek götüren bir yardım kuruluşu olan Meals on Wheels America'ya bağışlayacağını duyurdu. 

Sanders'ın kendisi de viral olan fotoğraftan yapılmış ürünler satıp elde ettiği geliri Meals on Wheels America'ya bağışlıyor.

 
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