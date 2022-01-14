Beşiktaş Gaziantep FK'yı 1-0'la geçti

Beşiktaş önümüzdeki hafta Vavacars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek.









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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık'ın forma numarası da olan 6'yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı hatırladı.Karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlı takımda golü 67. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.Bu skorla Önder Karaveli'nin takımı puanını 32'ye yükseltti.Erol Bulut önderliğindeki Gaziantep ise 31 puanda kaldı.