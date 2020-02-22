Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüs yalanlaması /22 Şubat 2020 00:34

Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüs yalanlaması

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada gündeme gelen Adem Ljajic'in koronavirüse yakalandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınında Sırp futbolcu Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi karantinaya alındığı yönünde çıkan haber hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Adem Ljajic’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic’in durumu şu an stabildir.

"Sosyal medyada, Adem Ljajic’in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
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