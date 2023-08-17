Beşiktaş, Neftçi’yi eleyip UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off biletini aldı: 2-1

Sözcü'de yer alan habere göre UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi’yi 3-1’in rövanşında da 2-1 mağlup ederek tur biletini kaptı. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Park’ta geriye düşmesine rağmen sahadan galip ayrılmasını bildi. Şenol Güneş rotasyon uyguladığı maçın devre arasında yaptığı değişikliklerle oyuna dokunuşunu yaptı ve Beşiktaş oyunda üstünlüğü yakaladı.



Neftçi 36. dakikada Makhmudov ile 1-0 öne geçerken Beşiktaş 57. dakikada Aboubakar’ın enfes plasesiyle 1-1’i buldu. 71. dakikada Muleka rakip ceza sahasında yoktan var ettiği pozisyonda dar açıdan topu filelere göndermeyi başardı: 2-1.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla 24 ve 31 Ağustos Perşembe günleri çıkacağı maçlarda gruplara kalmak için mücadele edecek.



Grup kuralarının 1 Eylül’de çekileceği Konferans Ligi’nde grup maçları 21 Eylül’de başlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



25. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Semih Kılıçsoy’un ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Muleka’nın ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Brkic topu kornere çeldi.



36. dakikada Neftçi öne geçti. Olanare’nin pasında topla buluşan Makhmudov’un ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok’un müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



45. dakikada konuk takımın Saief ile soldan kullandığı kornerde Matias’ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert gole izin vermedi.



