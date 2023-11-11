Beşiktaş, Rıza Çalımbay’ı teknik direktörlük görevine getirdi

Beşiktaş, deneyimli teknik direktörün kulüpteki ikinci dönemini "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay" diyerek duyurdu.



Kulüp, Güneş’in 6 Ekim’de görevi bırakmasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz tarafından yönetilmişti.



Beşiktaş’ın dün Norveç’in Bodø/Glimt ekibine karşı evinde oynadığı UEFA Konferans Ligi D Grubu maçında aldığı 2-1’lik mağlubiyet sonrasında Burak Yılmaz da görevinden istifa etmişti.



Kulüp yönetimi de Şenol Güneş’in 6 Ekim’deki istifasıyla eş zamanlı olarak olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.

7 Kasım’da ise kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurulda başkan adayı olmayacağını duyurmuştu.



Kulüp yönetimi tarafından yapılan duyuruda Rıza Çalımbay ile 11 Kasım saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.