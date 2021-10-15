Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu /15 Ekim 2021 19:19

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi İstanbul'da açılacak, Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. İki takımın da 11'leri belli oldu.

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Güven, Batshuayi

YEDEKLER: Ersin, Montero, Salih, Gökhan, Can, Larin, Necip, Serdar, Umut, Teixeira

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosunu açıkladı. Siyah Beyazlı takımda sakat ve hastalıktan dolayı Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N’Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman kamp kadrosunda bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pjanic ve Fabrice N’Sakala da kadroda yer almadı.
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