Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın Sergio Ramos transferinde flaş gelişme /19 Ağustos 2023 19:22

Beşiktaş'ın Sergio Ramos transferinde flaş gelişme

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergio Ramos'un toplam maliyetinin yıllık 15 milyon Euro olması nedeniyle masadan kalktıklarını açıkladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre transferin gözde ismi haline gelen Sergio Ramos konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın görüştüğü yıldız isim için siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergio Ramos’un maaş, imza parası ve menajer ücretinin Beşiktaş’a yıllık 15 milyon euro maliyet oluşturduğunu, bu şartlar nedeniyle masadan kalktıklarını söyledi. Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kocadağ şu ifadeleri kullandı:

‘ŞAMPİYONLUK İÇİN KADRO KURUYORUZ’

“Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz.”

‘RAMOS’UN PİYASASI YÜKSEK’

“Ramos’un yıllık talebi çok yüksek. Şu an Arabistan’a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon Euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorladım. Beşiktaş’a maliyeti yıllık 15 milyon Euro’yu bulacağı için vazgeçtik. ‘Adriano’yu getirdin, Ramos niye olmuyor’ diyorsunuz. O zaman Adriano örnek Barça’da 5’e oynuyordu. Piyasası 3’e indi, aldım. Ramos’un piyasası aynı değil.”
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