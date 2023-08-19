Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama /19 Ağustos 2023 19:16

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırma kararına Türkiye'den tepki geldi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı kararı, bir yıllığına uzatmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin, 2020 Eylül ayında GKRY yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından, bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibariyle bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz. ABD’nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların, bu ülkenin Kıbrıs Adasında uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine KKTC ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz. ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran söz konusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, Kıbrıs Türkü’nün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir.”
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