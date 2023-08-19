Rusya Ukrayna'da Çernihiv'in merkezini vurdu: 7 ölü, 110'dan fazla yaralı

Çernihiv bölgesi, Şubat 2022'de başlayan Rus işgalinin ilk döneminde, yaklaşık iki ay kuşatma altında kalmıştı.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre saldırıda tiyatro da dahil, kent merkezindeki binaların hasar aldığı bildiriliyor.Ukrayna İçişleri Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenler arasında altı yaşında bir çocuğun da olduğunu, yaralılar arasında da 12 çocuk bulunduğunu açıkladı.Saldırıda 10 polis de yaralandı. Yaralılardan 25'inin hastanede tedavileri sürüyor. 12 yaşında bir kızın durumunun ciddi olduğu, ambulansla Kiev'e sevk edildiği belirtildi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram'dan gönderdiği mesajına vurulan yerlere ait görüntüleri paylaşarak "Bir Rus füzesi Çernihiv'in tam merkezini vurdu; bir meydan, politeknik üniversitesi ve bir tiyatro" yazdı.Çernihiv Ukrayna'nın kuzeyinde, Belarus sınırına yaklaşık 50 km mesafede bulunuyor.Saldırıda vurulan binalardan olan tiyatroda, drone üreticileri bir toplantı yapıyordu.Toplantının organizatörü olduğunu söyleyen Maria Berlinska, toplantının yerinin katılımcılara toplantıdan sadece birkaç saat önce söylendiğini belirtti.Kentin belediye başkanı BBC'ye yaptığı açıklamada tiyatroda bu etkinliğin yapıldığını doğruladı ancak tiyatronun bu nedenle hedef alınmış olabileceğine dair bir görüşte bulunmadı.Birleşmiş Milletler de sivilleri hedef almanın savaş suçu olduğunu hatırlatarak saldırıyı kınadı.