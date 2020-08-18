Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı /18 Ağustos 2020 19:36

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirildi. Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Enis Ulusoy ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı.

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Toplantıda konuşan Çebi, bu tür iş birliklerinin karşılıklı menfaatlere dayandığını vurgulayarak, "En büyük spor giyim markası adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. İş ortağımız adidas ile 11 yıldan beri devam ediyoruz. Umarım adidas'tan aldığımızın karşılığını verebiliriz" dedi.

Şampiyon olup 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını ifade eden Çebi, "Umuyorum şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk" şeklinde konuştu.

Başkan Çebi şunları söyledi:

"Hazirandan bu yana devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle süreci geç başlattık. Pandemi süreci spor dünyasına ağır darbe vurdu. Ama 'Bırakmam Seni' kampanyasında öncelikle taraftarlarımızın, iş insanlarımızın desteğiyle bu süreci aşıyor gibiyiz.

Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Desteklerin yarısından fazlasının hesaplarımıza intikal ettiğini ve daha da geldiğini söyleyebilirim.

Bazı art niyetli kişilerin bu kampanya paralarının hesaplara yatırılmayacağı yönündeki dedikodusuna inanmayın. Beşiktaşlılar dürüsttür. Ne dedilerse gereğini yerine getireceklerdir."
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