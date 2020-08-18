Suriye, Deyrizor'da patlama

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Deyrezor yakınlarında bir yerleşime insani yardım ulaştıran Rus askeri konvoyun geri döndüğü sırada yol kenarında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesiyle bir tümgeneralin hayatını kaybettiği, iki askerinse yaralandığı ifade edildi.





