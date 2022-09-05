Beşiktaşlı yıldız sakatlandı: İşte o açıklama

Beşiktaş'ın ligin 5. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan yıldız oyuncu Dele Alli'nin sağlık durumuyla ilgili kulüp yönetiminden bir açıklama geldi.







Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

şu ifadelere yer verildi.





Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.

Doç. Dr. T. Kerem ÜlküBeşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü