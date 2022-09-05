Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaşlı yıldız sakatlandı: İşte o açıklama /05 Eylül 2022 19:36

Beşiktaşlı yıldız sakatlandı: İşte o açıklama

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı yıldız oyuncu Dele Alli'nin sakantlandığı açıklandı.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ın ligin 5. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan yıldız oyuncu Dele Alli'nin sağlık durumuyla ilgili kulüp yönetiminden bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü
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