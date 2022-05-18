Beşiktaş'ta başkanlık için yeni aday

Bu sezon ligde istediğini bulamayan ve Sergen Yalçın ile başladıkları yolculuğa önce Önder Karaveli ve sonrasında da Valérien Ismaël ile devam eden Beşiktaş yönetimi seçime hazırlanırken yeni bir ismin adaylık için başvuruda bulunduğu belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'taki olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, başvuru dosyasını divan kuruluna teslim etti. Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'taki olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, başvuru dosyasını divan kuruluna teslim etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çimen, kulüp tüzüğünün 35. maddesi gereğince hazırladığı dosyayı, divan kurulu genel sekreteri Turgay Pirinç'e verdi.