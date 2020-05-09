Beşiktaş'ta bir futbolcu ve çalışanda korona virüsü çıktı

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabında kulübün sağlık ekibi Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün mesajı paylaşıldı. Bir futbolcu ve bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan mesajda şu bilgiler verildi:







"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."