Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta bir futbolcu ve çalışanda korona virüsü çıktı /09 Mayıs 2020 16:08

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve çalışanda korona virüsü çıktı

Beşiktaş'ta yapılan koronavirüs taramasında bir futbolcu ve bir personelin testleri pozitif çıktı.

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Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabında kulübün sağlık ekibi Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün mesajı paylaşıldı. Bir futbolcu ve bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan mesajda şu bilgiler verildi:

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."
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