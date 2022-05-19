Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta Welinton Souza açıklaması /19 Mayıs 2022 20:33

Beşiktaş'ta Welinton Souza açıklaması

Son oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili kulüp cephesinden yeni bir açıklama geldi.

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Göztepe maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili olarak kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Göztepe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk bölgesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Welinton Souza’nın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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