Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'tan Balotelli açıklaması: Kabul etmeyeceğiz /22 Eylül 2021 19:48

Beşiktaş'tan Balotelli açıklaması: Kabul etmeyeceğiz

Beşiktaş, Adana Demirspor maçının ardından Mario Balotelli hakkında açıklama yayımladı.Adana Demirspor'la evinde 3-3 berabere kalan Beşiktaş, dün oynanan maçta Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yönelik hareketi ile ilgili açıklamada bulundu.

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"21 Eylül 2021 Salı günü Adana Demirspor ile sahamızda oynadığımız Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcularından Mario Balotelli’nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini reddeden kulübümüzün herhangi bir unsuruna yapılan bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz.

Beşiktaş camiası oyun kuralları çerçevesinde puan kaybetmekten şikayetçi olmamıştır. Ancak maçın tamamında yapılan hakem uygulamalarının maçın sonunda da rakip takım futbolcularının adeta 'körebe' oynar gibi yaptığı zincirleme kural dışı hareketlere rağmen varlığı belli olmayan VAR hakeminin de karartması ile faul düdüğü çalınmadan, tüm kamuoyunun gözleri önünde gol kararı ile sonuçlanan pozisyonu iyi niyetten yoksun olarak değerlendirip hayretler içerisinde izledik.

Diğer taraftan oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Haksız ve kural dışı pozisyonun içerisinde kalıp kendini ifade etmek için çabalayan ve ikinci sarı kart ile cezalandırılan futbolcumuz Rosier’in maruz kaldığı durumu da spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Toplumun sağlıklı ve sportif değerleri içeren müsabakaları izleme hakkı elinden alınamaz. Bu ve bundan sonraki sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan başta camiamız olmak üzere tüm spor kamuoyunun en ufak şüphesi olmasın."
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