Samanyolu Haber /Gündem / Beşli Çete'yle görüşme iddiasına İYİ Partili isimden sert cevap /05 Mart 2023 14:39

Beşli Çete'yle görüşme iddiasına İYİ Partili isimden sert cevap

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, beşli çeteden Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’le görüştüğü yönündeki iddiayı yalanladı; yargı süreci başlatacağını söyledi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'siz Altılı Masa toplantısının ardından sosyal medya hesaplarından bir tweet paylaştı. Kılıçdaroğlu, kamuoyunda 5'li çete olarak anılan Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol’u kastederek  "Önlerine 419 milyar dolarlık bir fatura koyacağını" söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; İYİ Parti'li Koray Aydın, Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'le görüştü.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karanlık odaklar tarafından, şahsımı ve İyi Parti'yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen "Beşli Çete" temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır.Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır. 'Beşli Çete' kavramını ilk kez ortaya atan ve Türk kamuoyuna mal eden İYİ Parti ve cesur liderimiz Sayın Meral Akşener'dir. Türk milleti emin olsun, İYİ Parti iktidarında "Beşli Çete"den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır" ifadelerini kullandı. 

Aydın şunları kaydetti:

"Beşli çete temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki alçakça iftiraların tam da İYİ Parti'nin dayatmalara boyun eğmediği, cesurca bir dik duruş sergilediği ve kendi yolunu çizdiği bir zamanda gündeme getirilmesini, büyük Türk milletinin şaşmaz vicdanına ve takdirlerine sunuyorum."
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