Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray cephesinden yeni Afganistan açıklaması /23 Ağustos 2021 22:45

Beyaz Saray cephesinden yeni Afganistan açıklaması

Beyaz Saray cephesinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki tahliyeleri bir telefon görüşmesiyle ele aldıkları belirtildi.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmede Afganistan’ın ele alındığını aktardı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de tahliyeler devam ederken, liderler Afganistan’daki durumu görüşmeyi sürdürüyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Afganistan’ın ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, iki liderin Kabil Havalimanı’nda devam eden tahliye operasyonlarını tartıştığı ifade edilirken, liderlerin Afganistan politikasına ortak bir yaklaşım geliştirmede müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği aktarıldı

Açıklamada ayrıca, liderlerin yarın yapılacak olan sanal G7 liderler toplantısını ele aldığı belirtildi.
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