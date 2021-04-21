Beyaz Saray sözcüsü Psaki'den 'suikast' açıklaması

sol.org.tr'de yer alan habere göre Beyaz Saray sözcüsü kendi güdümlerinde Belarus liderine suikast girişimi olduğu iddialarını inkâr etti. Önceki gün Lukaşenko'ya suikast ve darbe planları yapan bir ABD vatandaşı 2 kişi yakalanmıştı.





Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada ABD'nin Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya suikast girişimi düzenlediği suçlamalarını yalanladı.





İddiayla ilgili soru sorulduğunda Psaki, "Orada hiçbir dayanak olmadığını teyit edebilirim" dedi.





Rus askeri istihbarat teşkilatı FSB geçen hafta yaptığı açıklamada, Belarus'ta askeri darbe planlayan ve Lukaşenko'ya suikast girişiminde bulunan biri ABD vatandaşı olmak üzere iki kişiyi tutukladığını söyledi.