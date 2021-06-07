Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine dair açıklama /07 Haziran 2021 21:55

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran’daki NATO zirvesi sırasında bir araya gelme planı öncesinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan söz konusu görüşmeye dair bir açıklama yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi sırasında yapacakları ikili görüşmede insan hakları dahil geniş yelpazede bir dizi konuyu ele alacaklarını söyledi.

Sullivan, Biden’ın bu hafta ve gelecek hafta İngiltere, Belçika ve İsviçre’yi kapsayacak ziyaretleriyle ilgili Beyaz Saray’da gazetecilere brifing verdi.

Bir gazetecinin 14 Haziran’da NATO zirvesi sırasında Biden ve Erdoğan arasında yapılması öngörülen ikili görüşmenin içeriğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Sullivan, görüşmenin geniş ölçekte ve kapsamlı bir gündemi olacağını söyledi.

Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgede şu anda öne çıkan meselelerin iki lider tarafından masaya yatırılacağını ifade eden Sullivan, ayrıca Türkiye’nin Afganistan’la ilgili müzakereler ve diplomaside ileriki süreçte oynayacağı rolün de görüşmede tartışılacağını belirtti.

Sullivan, bunun yanında ABD ve Türkiye’nin, “değerler, insan hakları ve diğer konularda aralarındaki önemli ayrılıkların bazılarıyla nasıl başa çıkacakları” hususunun da Biden ve Erdoğan tarafından ele alınacağını aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Başkan Biden, Erdoğan’ı çok iyi biliyor. İki lider birlikte çok zaman geçirdi ve ikisinin de ilişkilerin tam boyutunu gözden geçirme yolundaki bu ciddi fırsatı dört gözle beklediklerini düşünüyorum” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme tarihi geçen hafta kesinleşmişti. Beyaz Saray iki liderin NATO zirvesi sırasında 14 Haziran’da bir araya geleceğini açıklamıştı. Beyaz Saray açıklamasında, “Başkan ayrıca geniş yelpazede bir dizi ikili ve bölgesel meseleyi ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek” ifadesi kullanılmıştı.

ABD’de yeni yönetimin Ocak ayında işbaşı yapmasından bu yana Biden ve Erdoğan ilk kez yüz yüze görüşecek. İki lider bundan önce 23 Nisan’da telefon görüşmesi yapmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine dair açıklama Sonraki Haber >>

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:42:09