Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'dan resmi duyuru /03 Haziran 2021 19:23

Beyaz Saray'dan resmi duyuru

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Biden'ın 13 Haziran'da Windsor Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geleceğini, ardından NATO Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceğini söyledi.

14 Haziran'da NATO liderlerinin gelecek tehditleri nasıl karşılayacakları ve etkili yük paylaşımı konusunda istişarelerde bulunacağını belirten Psaki, "Biden, birçok ikili ve bölgesel meseleyi ele almak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek” ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın 15 Haziran'da Brüksel'de ABD-Avrupa Birliği zirvesine katılacağını ve Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile bir araya geleceğini söyledi.

Biden'ın 16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Brüksel'den İsviçre'nin Cenevre kentine geçeceğini aktaran Psaki, Biden'ın burada da İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşeceğini bildirdi.
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