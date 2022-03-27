Samanyolu Haber /Gündem / Biden’dan Putin’e uyarı: Aklına bile getirme /27 Mart 2022 00:26

Biden’dan Putin’e uyarı: Aklına bile getirme

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’daki savaşı Avrupalı liderlerle görüşmek üzere gerçekleştirdiği Avrupa ziyareti sırasında Polonya’nın başkenti Varşova’da önemli açıklamalarda bulundu. Biden yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, “NATO topraklarının bir santimine geçmeyi aklından bile geçirme” dedi. Biden, ABD’nin NATO’nun tüzüğünde belirtilen toplu koruma yükümlülüklerine tüm gücüyle bağlı olduğunu söyledi. ABD askerlerinin NATO müttefiklerini korumayı amaçladığını belirten Biden, “Amerikan kuvvetleri Avrupa’da Rus kuvvetleriyle çatışmaya girmek için değil, NATO müttefiklerini savunmak için bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“RUS HALKI DÜŞMANIMIZ DEĞİL”


Biden yaptığı konuşmada Rus halkına seslenerek, “Rus halkı, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna'da masum çocukların ve insanların öldürülmesini hoş karşıladığınıza ve hastanelerin, okulların, doğumhanelerin Rus füzeleriyle bombalanmasına razı olduğunuza inanmıyorum” dedi. Rus halkını bu savaşa karşı sesini yükseltmeye çağıran Biden, “Bu savaş size Rus halkına layık değil” açıklamasında bulundu. Biden, Rusya’da rejim değişikliği olması gerektiğini vurgulayarak, Putin için “Bu adam iktidarda kalmamalı” dedi.

“PUTİN SAHTE İDDİALAR İLE SAVAŞI HAKLI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR”

ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının “demokrasiyi boğazladığını” söyleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı haklı çıkarmak için bahaneler bulduğunu söyledi. Biden, “Son 30 yılda otokrasi güçleri tüm dünyada yeniden canlandı. Bunlar hukukun üstünlüğünü hor görme, demokratik özgürlüğü hor görme, gerçeğin kendisini hor görmektir. Bugün Rusya demokrasiyi boğdu ve bunu sadece anavatanında değil başka yerlerde de yapmaya çalıştı. Etnik dayanışmaya dair sahte iddialar altında komşu ülkeleri etkisiz kıldı” sözlerini kullandı.

Biden ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, “Bir suçlu NATO’nun genişlemesini Rusya’yı istikrarsızlaştırmayı amaçlayan emperyal bir proje olarak göstermek istiyor. Gerçeklerden başka bir şey yok. NATO bir savunma ittifakıdır ve hiçbir zaman Rusya’yı sona erdirmeyi amaçlamadı” dedi.

“UKRAYNA’NIN YANINDAYIZ”

Biden yaptığı açıklamada, ABD’nin müttefik ülkelerle birlikte Ukrayna’nın yanında olduğunu söyleyerek, “Demokrasi ve otokrasi arasındaki bu özgürlük savaşında açık görüşlü olmamız gerekiyor. Bu savaş günler veya aylar içinde kazanılmayacak. Önümüzdeki uzun mücadele için kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Demokrasi ve özgürlük için daimi mücadelede eden ve ön saflarda olan Ukrayna ve halkına mesajımız açık. Yanınızdayız” dedi.
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