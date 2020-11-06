Samanyolu Haber /Dünya / Biden’ın evinin bölgesine hava sahası kısıtlaması /06 Kasım 2020 19:36

Biden’ın evinin bölgesine hava sahası kısıtlaması

ABD’de Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın Delaware eyaletinde bulunan evinin bulunduğu bölgede hava sahasına güvenlik amaçlı kısıtlama getirildi.

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sABD’de kıyasıya devam eden başkanlık yarışında, Demokratların başkan adayı Joe Biden Beyaz Saray’a bir adım daha yaklaştı. Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentindeki evinin bulunduğu bölgede hava sahasına güvenlik amaçlı kısıtlama getirilerek, bölge "ulusal savunma hava sahası" ilan edildi. 

Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamanın başkanlık seçimlerinin ardından geçtiğimiz Çarşamba günü ilan edildiği belirtildi. İdare tarafından pilotlara yapılan online bildirimde, 1 mil yarıçapındaki bölgede 11 Kasım’a kadar kısıtlamaların aktif olduğu bildirildi. 

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden’ın başkanlık seçimini kazanması durumunda zafer konuşmasını yapmasının beklendiği Chase Center üzerinde de geçici olarak hava sahasının kısıtlandığı öne sürüldü.
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