Biden’ın ikinci dönem adaylığına destek artıyor

Amerika’da ara seçimler sonrası yapılan ankete göre Demokrat seçmenler Başkan Biden’ın ikinci dönem aday olmasına daha fazla oranda destek veriyor.

Ankete göre seçim sonrası Biden’ın 2024’teki seçimleri yeniden kazanabileceğini düşünen Demokrat seçmenlerin oranı yüzde 71’e yükseldi.

Anket USA Today/Ipsos tarafından gerçekleştirildi.





Ankette dikkat çeken bir başka sonuç da 2024 seçiminde eski Başkan Donald Trump’ın kazanacağını düşünenlerin oranı Cumhuriyetçiler arasında yüzde 75 olarak tespit edilmesi.





Ara seçim öncesi bu oran yüzde 82 olarak belirlenmişti.









Ipsos’tan Clifford Young’a göre Demokrat seçmen tabanında Biden’a güven arttı.





Ağustos ayında benzer bir anketle kıyaslandığında Biden’a destek 35 yaş altı Demokratlar’da yüzde 53’ten yüzde 69’a yükselmiş durumda. Kadınlar arasındaki destek oranı da yüzde 55’ten yüzde 71’e yükseldi.





Anket ayrıca Demokratlar’ın partinin lider kadrosuna güvenin de arttığını ortaya koyuyor. Buna göre parti liderliğinin önemli başarılara imza atabileceğini düşünenlerin oranı Ağustos ayından bu yana 16 puan artarak yüzde 54’e yükselmiş durumda.





Biden’a yönelik güvenin artması Demokrat seçmenin “partide değişim zamanı” deme ihtimalini azaltıyor.





Bununla birlikte ankete göre Cumhuriyetçiler’in Cumhuriyetçi Parti’de “değişim zamanı” deme ihtimali daha fazla görünüyor.





Ağustos ayında Demokrat seçmenin sadece yüzde 44’ü Biden’ın yeniden seçilmeyi hak ettiğini düşünüyordu ve yüzde 56’sı da değişimin gerektiğini kaydediyordu.





Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 54’ü Trump’ın üçüncü kez başkan adayı olmasından yana. Yüzde 46’sı ise değişim zamanı geldiğini düşünüyor.





Ayrıca parti liderliğine de güven azalmışa benziyor.





Cumhuriyetçi seçmenlerin parti liderlerine güveni ara seçimden önce yüzde 49 ama seçimden sonra 10 puanlık düşüşle yüzde 39 olarak gerçekleşti.