Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Putin Ukrayna'da durmayacak /08 Mart 2024 17:11

Biden: Putin Ukrayna'da durmayacak

ABD Başkanı Biden, Geleneksel yıllık Kongre konuşmasında Ukrayna'nın Rusya'yı durdurabileceğini belirtti ve bu hedefe ABD'nin desteğiyle ulaşılabileceğini ifade etti.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının arttığını ve Ukrayna'nın derinliklerine doğru ilerlemeyi başardığını belirten Biden, bu bağlamda, Kongre üyelerini Ukrayna'ya yardım için yeni bir yasa tasarısını kabul etmeye çağırdı.

Biden, "Eğer bu odadaki herhangi biri Putin'in Ukrayna'da duracağını düşünüyorsa, sizi temin ederim ki durum böyle değil. Ancak Ukrayna'yı desteklersek ve ona silah verirsek, Ukrayna Putin'i durdurabilir" dedi.

Ayrıca, Beyaz Saray'ın, Ukrayna'ya yardım için Pentagon'dan 200 milyon dolar çekme olasılığını araştırdığı ve bu fonun silah ve mühimmat alımında kullanılabileceği bilgisi de paylaşıldı. Ancak henüz nihai bir karar verilmemiş durumda.

Biden'ın açıklamaları, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taahhüdünü ve desteğini vurgulayarak, bölgedeki güvenlik durumuna dair endişeleri yansıtıyor.
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