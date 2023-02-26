Samanyolu Haber /Dünya / Biden: "Ukrayna'nın şu an F-16'lara ihtiyacı yok" /26 Şubat 2023 13:04

Biden: "Ukrayna'nın şu an F-16'lara ihtiyacı yok"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın şu aşamada F-16 savaş uçaklarına ihtiyacı olmadığını ve ABD’nin Ukrayna’ya savaş uçağı göndermeyeceğini söyledi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya sürpriz ziyaretinin ardından Amerikan ABC televizyonuna özel bir mülakat verdi ve gezisini değerlendirdi. Biden, “Ukrayna’nın şu an F-16’lara ihtiyacı olmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna “Hayır şu an F-16’la ihtiyaçları yok” yanıtını verdi.

Ancak ABD Başkanı Biden bu konuda kapıyı tamamen de kapatmadı. Sunucu David Muir’in “Asla göndermeyiz mi diyorsunuz?” şeklindeki sorusuna da ABD Başkanı, şu aşamada bunu tam olarak bilmenin imkansız olduğu yanıtını verdi.

Joe Biden, ilerideki dönemde Ukrayna’nın ihtiyaçlarının ne yönde şekilleneceğini şu aşamada tam olarak bilmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Biden, “Ordumuzun şu an Ukrayna’da F-16 savaş uçaklarına ihtiyaç olduğu şeklinde bir gerekçe yok” diye konuştu.

ABD Başkanı, şu aşamada Ukrayna’nın ihtiyaçlarının gönderildiğini söylediç Biden, “Biz onlara şu an tecrübeye sahip ordumuzun ihtiyaç olduğunu düşündüğü şeyleri gönderiyoruz. Ukrayna’nın şu an tanklara, toplara, aralarında HIMARS füzelerinin de bulunduğu hava savunma sistemlerine ihtiyaçları var” dedi.

Biden, Ukrayna’nın bu bahar aylarında, yaz aylarında ve sonbaharda avantajlı duruma geçmesini sağlayacak mühimmatın kendilerine gönderileceğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden: "Ukrayna'nın şu an F-16'lara ihtiyacı yok" Sonraki Haber >>

Deprem gecesi neler yaşandı, kayıp 48 saatte neler oldu?

Deprem gecesi neler yaşandı, kayıp 48 saatte neler oldu?

Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı

Dücane Cündioğlu'dan AKP'ye tepki

Dücane Cündioğlu'dan AKP'ye tepki

Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Kopan kayalar aracın üzerine düştü

Kopan kayalar aracın üzerine düştü

Soylu'dan çadır isteyen depremzede

Soylu'dan çadır isteyen depremzede

Depremzedeler kaderine terk edildi

Depremzedeler kaderine terk edildi

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:03