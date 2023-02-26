Samanyolu Haber /Gündem / Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı ama Üsteğmen ve eşinden hala haber yok! /26 Şubat 2023 13:14

Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı ama Üsteğmen ve eşinden hala haber yok!

Hatay’da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı tamamen kaldırılırken, bloklardan birinde yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan (32) ve eşi Esra İlhan’dan (30) hala haber alınamıyor. Esra İlhan’ın Eskişehir’de yaşayan babası Battal Kerzi, “Ayın 13’ünde DNA testi verdik. Şu anda tek umudumuz hastanede olmaları, belki bilinçleri kapalıdır ama bilemiyorum. 20 gün oldu, hala kızım yok” dedi.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17 meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Hatay’ın Antakya ilçesinde “Cennetten bir köşe” sloganıyla daire satışı yapılan Rönesans Rezidans yerle bir oldu.

YÜZLERCE KİŞİYE MEZAR OLDU

Rezidansın yıkılmasıyla yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Rönesans Rezidans’ta yaşayan 32 yaşındaki Üsteğmen Miraç İlhan ve 30 yaşındaki eşi Esra İlhan’dan ise depremin ilk gününden bu yana haber alınamadı. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanan binada 9 aylık evli İlhan çiftinin cansız bedenlerine de ulaşılamadı.


"20 GÜN OLDU, KIZIM HALA YOK!"

Esra İlhan’ın Eskişehir’de yaşayan babası Battal Kerzi, depremin meydana geldiği tarihten bu yana kızı ve eşinden haber alamadıklarını söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının eşiyle birlikte enkazdan yaralı çıkarılmış olabileceğini umut ettiklerini kaydetti. 13 Şubat’ta kimlik tespiti için DNA testi verdiğini aktaran Kerzi, şunları söyledi:

“6 Şubat’tan beri kızım ve damadım orada oturuyorlardı, ama depremden bu yana her ikisinden de bilgi alamadık. Bekliyoruz, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. 7-8 ay oldu, yeni evlenmişlerdi. İnşallah bir yerden çıkarlar. Enkaz kalkmış, büyük ihtimalle bir şey kalmamış. Ayın 13’ünde DNA testi verdik, inşallah hayırlı haberlerini alırız. Sadece ayakkabıları ve çeyizleri gibi birkaç parça eşyalarına ulaşıldı. Şu anda tek umudumuz hastanede olmaları, belki bilinçleri kapalıdır ama bilemiyorum. 20 gün oldu, hala kızım yok. Sağlıkçıydı, fizyoterapist idi ama atanamadı, eşi ise askerdi. Yani cıvıl cıvıllardı. Daha yeni evlilerdi. Bir şekilde ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadık. Benim kızım korkuyordu, eşinden Allah razı olsun güvenlikli bir yer tuttu ve ‘Korkmasına gerek yok’ dedi. Allah verdi, Allah aldı. Yapacak bir şeyimiz yok, elimiz kolumuz bağlı. Kızımın ve damadımın bulunması için yardım bekliyoruz, inşallah bir yerlerden çıkarlar.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı ama Üsteğmen... Sonraki Haber >>

Deprem gecesi neler yaşandı, kayıp 48 saatte neler oldu?

Deprem gecesi neler yaşandı, kayıp 48 saatte neler oldu?

Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı

Dücane Cündioğlu'dan AKP'ye tepki

Dücane Cündioğlu'dan AKP'ye tepki

Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Kopan kayalar aracın üzerine düştü

Kopan kayalar aracın üzerine düştü

Soylu'dan çadır isteyen depremzede

Soylu'dan çadır isteyen depremzede

Depremzedeler kaderine terk edildi

Depremzedeler kaderine terk edildi

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:29:03