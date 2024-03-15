Biden yönetimi, olası Haitili göçmen akınına karşı Guantanamo Körfezi'ni kullanmayı tartışıyor

SAMANYOLUHABER.COM- NEW YORK





Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişleri devam ediyor. Biden yönetimi son zamanlarda en zor anlarını yaşarken yeni bir göçmen dalgasına çare arıyor



CNN'de yer alan bir haberde ABD'li bir yetkiliye göre, Biden yönetimi, ülkedeki kötüleşen koşullar nedeniyle ABD'ye kitlesel bir göç olması durumunda Haitili göçmenleri işlemek için Guantanamo Körfezi'ni kullanmayı tartışıyor.

Haiti'den yaklaşık 200 mil uzakta bulunan Küba'daki Guantanamo Körfezi, yıllardır göçmenleri Haiti'ye veya üçüncü bir ülkeye geri göndermeden önce tutmak ve işlemek için bir göçmen merkezine sahipti.

Terör şüphelilerinin tutulduğu yerden ayrı olan merkez, daha önce de kullanılmıştı. Örneğin 2010 yılında ABD ordusu, depremden etkilenen ülkeden kaçan Haitililer beklentisiyle bölgeyi hazırladı.

Ancak sahadaki kapasiteyi genişletme tartışmaları, çetelerin hükümet yapılarına saldırması ve sosyal düzenin çöküşün eşiğinde olması nedeniyle Haiti'den sürüler halinde kaçan insanlarla ilgili yönetim içinde artan endişenin en son işaretini işaret ediyor.





Haiti'den gelen göçmenler muhtemelen tehlikeli olabilecek bir yolculukla deniz yoluyla Florida'ya ulaşmaya çalışacaklar ve ABD, denizde alıkonulanları alıp işleme ve potansiyel geri dönüş için Guantanamo'ya taşıma planlarını tartışıyor.

"Ekonomik, siyasi ve güvenlik istikrarsızlığının dünyanın dört bir yanındaki göçmenler için temel itici güçler olduğu konusunda netiz. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü CNN'e verdiği demeçte, durumu ve göçmenlerin sınırlarımıza ulaşmak için sıklıkla kullandıkları yolları yakından izliyoruz ve şu anda Karayipler'den düzensiz göç akışları düşük kalıyor" dedi.

Bir İç Güvenlik sözcüsü, şu ana kadar Karayipler'den göçün düşük kaldığını söyledi.





"DHS, Haiti'deki durumu izliyor ve Dışişleri Bakanlığı ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde. Şu anda, Karayipler'den düzensiz göç akışları düşük kalıyor" dedi.

"Denizde alıkonulanlar, uzun süredir devam eden politika ve prosedürlerimiz uyarınca derhal ülkelerine geri gönderilmeye tabidir. Amerika Birleşik Devletleri, denizde alıkonulan göçmenleri Bahamalar, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'ye iade ediyor veya ülkelerine geri gönderiyor" dedi.





Haiti hükümeti, grupların bu ayın başlarında Port-au-Prince'deki ülkenin en büyük hapishanesine saldırması, polis ve hapishane personelini öldürüp yaralaması ve yaklaşık 3.500 mahkumun kaçmasına izin vermesinden bu yana olağanüstü hal altında.





Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, çeteler şu anda Haiti'nin başkentinin %80'ini kontrol ediyor. Kaos, on binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladı ve çete şiddeti nedeniyle yerinden edilmiş 300.000'den fazla kişiye eklendi.

Durum kötüleştikçe, Amerika Birleşik Devletleri, hafta sonu zorunlu olmayan personelin tahliye edilmesinin ardından Port-au-Prince'deki ABD büyükelçiliğinde güvenliği desteklemek için Haiti'ye bir Deniz Filosu-Terörle Mücadele Güvenlik Ekibi (FAST) konuşlandırdı.





Ve bu haftanın başlarında, Haiti'nin zor durumdaki başbakanı Ariel Henry, istifa edeceğini söyledi ve Haiti'de ABD'nin diğerlerinin yanı sıra zorladığı siyasi bir geçişin yolunu açtı.

Ancak Haiti'deki belirsizliğin ortasında, Biden yönetimi yetkilileri, federal kaynakların zaten kısıtlı olduğu ve kilit göçmenlik kurumlarının fonlarının düşük olduğu bir zamanda kitlesel bir göç olayına hazırlanıyor.

Örneğin, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza, gözaltı kapasitesini azaltmak ve ek fon almadıkları sürece binlerce göçmeni serbest bırakmak için acil durum planları hazırladı. Muhtemelen, ABD'nin güney sınırına yardım etmek için yönlendirilmiş personel sağlamak zorunda kalacaklardı.





İç Güvenlik Bakanlığı, denizde alıkonulan Haitililerin sayısının arttığı 2022 de dahil olmak üzere, daha önce Haiti'de yaptıkları gibi kitlesel göç etkinliği planlarının tozunu alıyor.

Salı günü, Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer Kongre'ye, bakanlığın Haiti'den potansiyel bir kitlesel göçü "takip ettiğimizden emin olmak için bir dizi şey" yaptığını söyledi.

"Bence bunun için uygun bir şekilde poz vermemiz gerekiyor, tam olarak ne hakkında konuşuyorsunuz. Ve tam olarak bunu yapmak için daha fazla yetenek talebinde bulundum. Ve eğer kitlesel bir göç olursa hazırız - eğer kitlesel bir göçle uğraşmamız gerekiyorsa. ABD Güney Komutanlığı Komutanı General Laura Richardson milletvekillerine verdiği demeçte, geçen yaz Gitmo'daki acil durum planımızın tüm kurumlar arası ve tüm bileşenleriyle tam bir gözden geçirmesini yaptık" dedi.





İç Savunma ve Yarım Küre İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı'nın görevlerini yerine getiren yetkili Rebecca Zimmerman, şu ana kadar yönetimin "deniz kitlesel göçü olarak nitelendireceğimiz büyük sayıları henüz görmediğini" söyledi.





Deniz göçü kendine özgü zorluklar sunar ve diğerlerinin yanı sıra ABD Gümrük ve Sınır Koruma Hava ve Deniz Operasyonları, ABD Sınır Devriyesi ve Sahil Güvenlik'i içerir ve genellikle derme çatma gemilerde günlerce süren yolculuğa çıkan göçmenleri engellemek için koordinasyon sağlar.





Ajanslar, göçmenleri tespit etmek ve ülkelerine geri gönderilebilmeleri için alıkoymak için birlikte çalışır. Göçmenler karaya çıkarsa, Sınır Devriyesi nezaretine getirilirler.

Bir ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilisine göre, güney Florida'daki sınır yetkilileri Haiti'deki durumu izliyor ve Haitililerin akını durumunda hazırlıklar devam ediyor. Geçmişte, 100'den fazla insan deniz yoluyla tehlikeli yolculuk için gemilerde toplandı.





İç Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki göçmenlik uygulama kurumları, ek finansman yokluğunda bütçe açığı ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Geçen yıl Beyaz Saray, daha geniş bir ulusal güvenlik ek talebinin bir parçası olarak ABD-Meksika sınırını güvence altına almak için Kongre'den yaklaşık 14 milyar dolarlık ek fon istedi.





Başkan Joe Biden, milletvekillerine talebi kabul etmeleri için defalarca yalvardı, ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Meclis'te zorluklarla karşılaştı. Talep Kongre'de durmuş durumda.