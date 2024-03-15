Titanik'in benzeri yeniden yapılıyor : 2027'de suya inebilir

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü..







Korkunç kazanın üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala gündemi meşgul etmeye devam ediyor .





Avustralyalı maden kralı milyarder Clive Palmer , Titanik’in yeniden yapılması için proje başlattığını duyurdu

Titanik faciasında yaşanan talihsizliği unutturmak istediğini söyleyen 69. yaşındaki milyarderin önünde küçük bir engel var.

Ünlü Milyarder şu kadar büyük bir gemiyi yapmak için henüz bir tersane bulamadığını açıkladı. 56 bin ton ağırlığında olacak gemi, 1.2 milyar dolara mal olacak. Yeni geminin tasarımında dokuz güverte, 383’ü birinci sınıf, 201’i ikinci sınıf ve 251’i üçüncü sınıf olmak üzere 835 kamara ve orijinal geminin köprüsünün birebir kopyası yer alacak. Palmer, geminin orijinalinden çok daha üstün lüks hizmetleri olacağını söylüyor ve 2027’de bitmesini planlıyor. Gemi, bittiğinde, ilkinin tamamlayamadığı seferi yapacak. İngiltere Southampton’dan yola çıkıp ABD New York’a gidecek.



Proje, orijinalinin bir buzdağına çarpmasından bir asır sonra, ilk olarak 2012'de ortaya çıkan uzun bir geçmişe sahip. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bir adım atılamadı.





Şimdi, Palmer Sidney Opera Binası'nda düzenlediği lansmanda yolculuk için 2027 tarihini verdi





Palmer'ın fikri, 56.000 gros tonluk, dokuz güverteli bir geminin Titanik ile aynı iç mekanlara ve kabin düzenine sahip 2.435 yolcu taşıması. 835 kabinin 383'ü birinci sınıf, 201'i ikinci ve 251'i üçüncü sınıfta olacak.



Büyük bir demir ve cam kubbenin altındaki ve 50 ışıklı kristal bir avizeyle aydınlatılan büyük bir merdiven, güvertelerin çoğunu saracaktı.





882 ft uzunluğundaki dizel motorlu gemideki diğer tesisler, geleneksel yemek odaları, balo salonu, kapalı havuz, Türk hamamları, tiyatro, sigara içme odası ve eski moda spor salonu ile orijinalindekileri yansıtacaktı. Palmer daha önce, konukların giyinmeleri için kabinlerde dönem kostümleri sağlanacağını ve bir okyanus geçişi sırasında üç sınıfı da deneyimlemek için prim ödeyebileceklerini ima etmişti.





Milyarder, üçüncü sınıfta seyahat edeceğini öne sürdü ve ekledi: "Beni tanımayan insanlarla biraz İrlanda yahnisi istiyorum. Gizli kalacağım."





Ancak kruvaziyer endüstrisindekiler, Palmer'ın yemek kalitesinin ötesinde daha fazla zorlukla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.





RMS Titanic'teki Önemli Rakamlar kitabının yazarı seyahat yazarı Anthony Nicholas yeni projeye karşı şüpheli





"Orijinal gemide sadece dört asansör vardı - üçü birinci sınıf yolcular için, biri ikinci sınıf yolcular için ve hiçbiri üçüncü sınıf yolcular için. Bu bugün işe yaramazdı. Ekstra asansörleri nereye koyacaklar ve bu, iç mekanın orijinal tarzından ne kadar yer kaplayacak?





"Yolcuların altı günlük bir geçiş sırasında üç sınıfı da 'deneyimlemelerini' planlıyorlar mı? Cevabınız evet ise, bırakın altı günde bir, yüzlerce insanı ve eşyalarını geminin etrafında bir kez taşımayı nasıl kolaylaştırıyorlar?"





Titanic II'nin Büyük Merdiveni'nin bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir görüntüsü.









Lüks kruvaziyer acentesi Panache Cruises'un kurucusu James Cole şunları söyledi: "İngilizler Titanik'e uzun süredir hayranlık duyuyorlar, ancak seyir söz konusu olduğunda modern olanaklara, lüks çevreye ve çok daha fazla miktarda doğal ışığa alıştılar. Bu konseptin kısa geziler için veya operasyonel bir yolcu gemisinin aksine yüzen bir otel veya müze olarak popüler olduğunu görebiliyorum."





Halen çalışan tek transatlantik yolcu gemisi olan Queen Mary 2, 148.000 gros ton ağırlığında – Titanic II'nin neredeyse üç katı büyüklüğünde – ve 2.695 yolcuyu konforlu bir şekilde taşıyor.





Cunard amiral gemisini tasarlayan Stephen Payne, bugün gezginlerin Titanik'in çok üzerinde standartlar talep edeceğini söyledi. Dedi ki: "En-suite tesisler mi beklersiniz yoksa 'koridordan aşağıya' gitmeye hazır mısınız? Elbette, bir gecede otantik bir Titanik deneyimi yaşamak eğlenceli olabilir, ancak birkaç gece, hatta bir haftaya ne dersiniz?





James Cameron'ın 1997 yapımı Titanik filminin başarısına ve yakındaki Harland & Wolff tersanesinde inşa edilen gemiyi onurlandırmaya adanmış Belfast müzesine rağmen, gemiyi çoğaltmak için diğer projeler başarısız oldu.





Güney Afrikalı işadamı Sarel Gous, 2006 yılında yeniden yapılanmayı terk etti ve 2014'te Çin'de başlayan tam ölçekli bir model bitmedi.





69 yaşındaki Palmer'ın son girişiminin meyve verip vermeyeceği henüz belli değil, ancak söz veriyor: "Titanik, hayallerin gerçekleştiği gemi olacak." Sidney'de gazetecilere söylediği gibi: "Evde oturup paramı saymaktan çok daha eğlenceli."



