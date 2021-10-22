Biden'dan Pasifik sularını kaynatacak açıklama

"Geri adım atmayacağız"





Çin'den ABD'ye suçlama





ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya hedef olması halinde Tayvan'a gereken desteği vereceklerini, bu konuda taahhütleri olduğunu söyledi.Biden, bu açıklamayı CNN tarafından düzenlenen forumda kendisine yöneltilen sorular üzerine yaptı.Çin'in egemenliğini kabul etmesi için Tayvan üzerinde siyasi ve askeri baskısını artırdığı, bir askeri müdahale olması durumunda ABD'nin Tayvan'a destek vermeye hazır olup olmadığı yönündeki soruyu Biden, "Evet, bunu yapma taahhüdümüz var" ifadeleriyle yanıtladı.Biden'a Çin'in askeri alanda kaydettiği hızlı ilerleme de soruldu. Çin'in askeri bakımdan ABD'den daha güçlü olacağı endişesinin yersiz olduğunu söyleyen Joe Biden, "Çin, Rusya ve dünyanın geri kalanı bizim dünya tarihindeki en güçlü orduya sahip olduğumuzu biliyor" dedi.Bununla birlikte Biden, asıl endişe edilmesi gereken konunun, Çin'in "ciddi bir hata" yapmasına yol açacak eylemlere girişme ihtimali olduğunu kaydetti.ABD Başkanı Biden, Çin ile yeni bir soğuk savaş istemediğini söylemekle birlikte, "Sadece Çin'in geri adım atmayacağımızı anlamasını sağlamak istiyorum" diye konuştu.Biden'ın bu açıklamaları, Çin ile Tayvan arasında gerilim tırmandığı, Çin'in Tayvan'ın hukuken kendi toprakları olduğunu iddia ettiği ve egemenliğini kabul etmesi için de güç kullanmaktan kaçınmayacağını duyurduğu bir dönemde yapması dikkat çekiyor.Beyaz Saray, Biden'ın açıklamalarının bir politika değişikliği anlamına gelmediğini zaten Tayvan İle İlişkiler Yasası uyarınca ABD'nin Tayvan'ın savunmasına desteğini sürdürdüğünü duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü, "Statükoyu değiştirecek tek taraflı eylemlere karşı çıkmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.Çin ise Tayvan konusunun ABD ile ilişkilerdeki "en hassas" ve "en önemli" konuyu oluşturduğunu savunuyor, ABD'yi "tehlikeli politikalar" izlemekle suçluyor.Çin'in Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zhang Jun, dün yaptığı açıklamada Tayvan ile "barışçıl bir birleşme" hedeflediklerini savundu, "Sorun yaratan taraf biz değiliz. Tam aksine, bazı ülkeler, özellikle ABD, tehlikeli hamleler yapıyor, Tayvan meselesini tehlikeyi bir yola sokuyor" diye konuştu.Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, son haftalarda tırmanan gerilimin son 40 yılın en kötü seviyesine ulaştığını söyleyerek, Çin'in 2025 yılında Tayvan'ı işgal etmeye yönelebileceğini açıklamıştı.